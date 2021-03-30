Reyting sonuçları 30 Mart açıklandı mı? EDHO, Survivor, Hekimoğlu, Güldür Güldür Show günün galibi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları 30 Mart için açıklandı mı? Her gün heyecanla araştırılan bilgiler bugün de merak konusu oldu. İşte yarışı kazana, bugünün galibi yayın…