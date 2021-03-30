Reyting sonuçları 30 Mart açıklandı mı? EDHO, Survivor, Hekimoğlu, Güldür Güldür Show günün galibi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları 30 Mart için açıklandı mı? Her gün heyecanla araştırılan bilgiler bugün de merak konusu oldu. İşte yarışı kazana, bugünün galibi yayın…
30 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Bugünün verileri henüz açıklanmadı.
29 MART REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
2 - ÇUKUR
3 - YASAK ELMA
4 - ESRA EROL'DA
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT