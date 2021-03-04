Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler programı bitti mi, yayından kalktı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden güzel konuklarıyla ilk bölümü ekrana gelen yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlanmış ve heyecanlandırmıştı. Bugün yerine sinema filmini gören izleyiciler Şarkılar Bizi Söyler hakkındaki bilgileri sorgular oldu. İşte ayrıntılar…
ŞARKILAR SENİ SÖYLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bitlis-Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin hayatını yitirmesi, 4 askerimizin ise yaralanması nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yayından kaldırıldı. Sevilen program önümüzdeki hafta 11 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek...
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2. BÖLÜM FRAGMANI
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLADI?
Yaşamını müziğe adayan ve seslendirdiği müzik parçalarıyla hafızalarda kalıcı bir iz bırakan duayenlerinin hayatları, hem şarkıların ve hem de bestelerin hikayeleri, fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve Hakan Altun'un kendine has yorumuyla hayat bulacağı Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler 25 Şubat Perşembe tarihinde Kanal D ekranlarında yayına girecek.
Yapımcılığında Polat Yağcı'nın ve yürütücü yapımcılığında ise Hülya Sepken'in bulunacağı Poll Production imzasıyla Kanal D'de izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler programının yapımcısı duygularını şu sözler eşliğinde paylaştı:
"Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz… Geçmişimize, kökümüze, anılarımıza, çocukluğumuza, sevdamıza, hüznümüze, acılarımıza… Tabi ki heyecanlıyız."
İbo Show'a rakip olarak gelecek şarkılar Bizi Söyler programının yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan tanıtım fragmanı kısa bir zaman içerisinde yoğun ilgi gördü. Seyircisi ekran macerasına başlangıç yapmasını merak ve sabırsızlık içerisinde beklediğine yönelik yorumlarda bulunurken, tanıtım fragmanı Yeşilçam dünyasının en fazla sevilen ve akıllardan silinmeyen filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'a benzetildi.
HAKAN ALTUN KİMDİR?
Hakan Altun 13 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu.Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.[2] İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.
1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.