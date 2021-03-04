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    • 04.03.2021 20:45
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    neden yok? , ?

    Kanal D’de geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen neden yok? Bugün yayın akışında göremeyen izleyiciler merakla araştırmalara başladı. Ekranlarda programın yeni bölümü yerine Star Wars filmini gören izleyiciler şaşırdı ve programın bitip bitmediğini sorgular oldu. 2. bölüm fragmanının da daha önce yayınlanmış olduğu eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler devam etmeyecek mi? , ?

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    Şarkılar Bizi Söyler neden yok?

    Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler programı bitti mi, yayından kalktı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden güzel konuklarıyla ilk bölümü ekrana gelen yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlanmış ve heyecanlandırmıştı. Bugün yerine sinema filmini gören izleyiciler Şarkılar Bizi Söyler hakkındaki bilgileri sorgular oldu. İşte ayrıntılar…

    ŞARKILAR SENİ SÖYLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Bitlis-Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin hayatını yitirmesi, 4 askerimizin ise yaralanması nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yayından kaldırıldı. Sevilen program önümüzdeki hafta 11 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek...

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2. BÖLÜM FRAGMANI

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLADI?

    Yaşamını müziğe adayan ve seslendirdiği müzik parçalarıyla hafızalarda kalıcı bir iz bırakan duayenlerinin hayatları, hem şarkıların ve hem de bestelerin hikayeleri, fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve Hakan Altun'un kendine has yorumuyla hayat bulacağı Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler 25 Şubat Perşembe tarihinde Kanal D ekranlarında yayına girecek.

    Yapımcılığında Polat Yağcı'nın ve yürütücü yapımcılığında ise Hülya Sepken'in bulunacağı Poll Production imzasıyla Kanal D'de izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler programının yapımcısı duygularını şu sözler eşliğinde paylaştı:

    "Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz… Geçmişimize, kökümüze, anılarımıza, çocukluğumuza, sevdamıza, hüznümüze, acılarımıza… Tabi ki heyecanlıyız."

    İbo Show'a rakip olarak gelecek şarkılar Bizi Söyler programının yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan tanıtım fragmanı kısa bir zaman içerisinde yoğun ilgi gördü. Seyircisi ekran macerasına başlangıç yapmasını merak ve sabırsızlık içerisinde beklediğine yönelik yorumlarda bulunurken, tanıtım fragmanı Yeşilçam dünyasının en fazla sevilen ve akıllardan silinmeyen filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'a benzetildi.

    HAKAN ALTUN KİMDİR?

    Hakan Altun 13 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu.Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.[2] İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

    1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

        Kariyeri yaşamı

        1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

        Diskografi

        Hakan (1999) (Bay Müzik)
        Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)
        Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)
        Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)
        Hediye (2005) (Esen Müzik)
        Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)
        Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)
        Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)



        Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)
        Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)
        Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)
        Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)
        Konu: Aşk (2017) (Poll Production)
        Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)
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