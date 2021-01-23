23 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Bugün TV'de neler var? Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte 23 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV yayın akışı...