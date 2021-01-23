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    • 23.01.2021 17:26
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    23 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? | , , TV8, TRT1, , yayın akışı...

    Hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle evde olmak zorunda kalan vatandaşlar bugün hangi filmler var, gibi soruların yanıtını bulmaya çalışıyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi akşamı , , , İbo Show, ve Gönül Dağı ön plana çıkıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ocak Cumartesi , , yayın akışı...

    takvim.com.tr
    23 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

    Bugün TV'de neler var? Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte 23 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV yayın akışı...

    23 OCAK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Arıza
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:00 Alev Alev
    17:00 Çocuktan Al Haberi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
    00:15 Arıza
    03:00 Çukur

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Maraşlı
    13:30 Ajan Salt - Yabancı Sinema
    15:50 Hercai
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı
    00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı - Yabancı Sinema
    03:20 Kanatsız Kuşlar
    05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:30 Sihirli Annem
        08:15 Set Ekstra
        08:30 Konuştukça
        09:45 Magazin D Cumartesi
        13:00 Arda'nın Mutfağı
        14:00 Sadakatsiz
        16:15 Hekimoğlu
        18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
        20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
        22:45 Şeref Kanunu
        01:30 Şeref Kanunu
        03:15 Müzik Arası
        04:15 Küçük Ağa

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Geniş Aile
        07:00 Medcezir
        10:00 Burcu ile Hafta Sonu
        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
        14:00 Sol Yanım
        16:15 En Güzel Bölüm
        16:40 Menajerimi Ara
        18:45 Star Haber
        20:00 İbo Show
        00:15 Akrep
        03:00 Ölüm Dövüşü
        04:30 Ölüm Dövüşü

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:15 Oynat Bakalım
        08:00 Çook Yaşa
        09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
        12:45 Süper 1 Takım
        13:00 Survivor Panorama / Canlı
        15:00 Süper 1 Takım
        15:15 Kırmızı Oda
        18:30 Süper 1 Takım
        20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
        00:15 Survivor Ekstra / Canlı
        01:30 Kırmızı Oda
        04:30 8X8
        05:45 Bilginiz Olsun
            Haberler Televizyon 23 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? | Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...