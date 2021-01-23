23 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Bugün TV'de neler var? Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte 23 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV yayın akışı...
23 OCAK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Arıza
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Arıza
03:00 Çukur
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:30 Ajan Salt - Yabancı Sinema
15:50 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı - Yabancı Sinema
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz