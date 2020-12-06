Candemir ailesinin başı dertte! yaralarını sarmaya çalışan Maria ile Mustafa'nın hayatına giren gizemli kişi, aileyi darmadağın etmek üzereyken, Atv'nin sevilen dizisinde neler yaşanacak? Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" yeni bölümleriyle her Pazar Atv ekranlarında.
MARIA İLE MUSTAFA 14. BÖLÜM!
Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır?
Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir?
Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir?
Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir?
Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'ya Ceyhun Mengiroğlu dahil oldu. Görkem karakteriyle diziye 14. bölümde katılan başarılı oyuncunun, yeni bölüm tanıtımlarında görülmesi sosyal medyada merak uyandırdı.
Kapadokya'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.
CEYHUN MENGİROĞLU KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
1986 doğumlu model ve oyuncu Cengiz Mengiroğlu 2011 senesinde Türkiye'de podyuma çıkmış ve Türkiye dışındada bir çok defile ve katalog çekimlerinde yer almıştır. New York'ta bir ajansa bağlı olarak çalışan Ceyhun Mengiroğlu Üniversiteyi Turizm Otelcilik üzerine okumuş ve kısa bir süre otel işletmeciliği yapmıştır.
Ceyhun Mengiroğlu doğma büyüme İstanbul Şişli'lidir. Aslen ise baba tarafından Kastamonu'ludur. Adı Mutluluk dizisi Ceyhun Mengiroğlu'nun ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizidir.
Son dönemde ismi Hazal Filiz Küçükköse ile anılan Cengiz Mengiroğlu'nun eski sevgilisi ise Dilara Aksüyek'tir.