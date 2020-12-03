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    • 04.12.2020 00:51
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    Bir Zamanlar Çukurova 75. bölümde her şeyi itiraf etti!

    ekranlarında her Perşembe günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Bir Zamanlar Çukurova 75. bölümü ile yeniden nefesleri kesti. Bir Zamanlar Çukurova 75. bölümde , hamilelik yalanını itiraf etti. İzleyenler şoke oldu.

    ATV ekranlarına perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına kilitledi. Çukurova'nın yeni bölümünde Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir. Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir. Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir.

    Bir Zamanlar Çukurova, reytinge bir kez daha damgasını vurdu.

    Sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında olan dizi, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Müjgan'ın her şeyi itiraf etmesi geceye damga vuran sahnelerden oldu.

    Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir.

    Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir.

    Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır.

    Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

    Bir Zamanlar Çukurova'da geceye damga vuran sahne! Müjgan her şeyi itiraf ediyor
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