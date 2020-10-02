Tolga Ulu, nisan ayında eşinden sadece bir kez telefon geldiğini ve eşinin kadın sığınma evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eşim Arzu Ulu, Eray Eroğlu ile kaçtığını ancak şiddet gördüğünü itiraf etti" dedi.

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Eşini kurtarmak isteyen Tolga bey ise yetkililer ile görüşmesine rağmen eşine bir daha asla ulaşamadı ve bu yüzden Esra Erol'dan yardım istedi.

ESRA EROL ARZUYU BULDU

8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu'ya aylar sonra Esra Erol ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Arzu Ulu "Çocuklarını bıraktığı için çok pişman olduğunu, çok özlediğini, kendi kendine çırpınırken dibe vurduğunu ve çocukları için her şeyi yapabileceğini söyledi."