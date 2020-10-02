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    • 02.10.2020 19:18
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    'da duygulandıran anlar! ! 8 aydır görmediği çocuklarına böyle sarıldı...

    8 ay önce ile birlikte ortadan kayboldu. Kimse'nin haber alamadığı Arzu'yu buldu. Arzu bugün canlı yayında evlatlarına kavuştu. Arzu ve çocuklarının kavuşmasında herkes duygusal anlar yaşadı...

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı yine duygusal anlara sahne oldu.

    Esra Erol'da programına katılan 38 yaşındaki Tolga Ulu, 13 yıllık eşi Arzu Ulu'nun 2 çocuğunu ortada bırakıp, bilet aldığı otobüse bile binmeden ortadan kaybolduğunu ve Eray Eroğlu isimli şahıs ile olduğunu iddia etti.

    Tolga Ulu, nisan ayında eşinden sadece bir kez telefon geldiğini ve eşinin kadın sığınma evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eşim Arzu Ulu, Eray Eroğlu ile kaçtığını ancak şiddet gördüğünü itiraf etti" dedi.

    ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ
    Eşini kurtarmak isteyen Tolga bey ise yetkililer ile görüşmesine rağmen eşine bir daha asla ulaşamadı ve bu yüzden Esra Erol'dan yardım istedi.

    ESRA EROL ARZUYU BULDU
    8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu'ya aylar sonra Esra Erol ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Arzu Ulu "Çocuklarını bıraktığı için çok pişman olduğunu, çok özlediğini, kendi kendine çırpınırken dibe vurduğunu ve çocukları için her şeyi yapabileceğini söyledi."

    ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
    Arzu bugün canlı yayında evlatlarına kavuştu. Arzu ve çocuklarının kavuşmasında herkes duygusal anlar yaşadı.

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    Haberler Televizyon Esra Erol'da duygulandıran anlar! Hasret son buldu! Arzu Ulu 8 aydır görmediği çocuklarına böyle sarıldı...