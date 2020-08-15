Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?

A: Kanada, Çin'den küçüktür

B: Hindistan, Kazakistan'dan küçüktür

C: Brezilya, Avustralya'dan küçüktür

D: İran, Arjantin'de küçüktür

Doğru cevap: D: İran, Arjantin'de küçüktür