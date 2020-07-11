MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış ilk uygarlıklardan Olmeklerin adının anlamı nedir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış ilk uygarlıklardan Olmeklerin adının anlamı nedir?

A: Kauçuk insanlar

B: Kakao insanlar

C: Altın insanlar

D: Taş insanlar

Doğru cevap: A: Kauçuk insanlar

OLMEKLER HAKKINDA

Olmekler Orta Amerika'nın Kolomb öncesi ve Aztek-öncesi bir halkıdır. MÖ 1200 yıllarından başlayarak MÖ 500 yıllarına kadar Orta Amerika'nın büyük bir kesiminde hüküm sürdükleri sanılmaktadır. Yaşadıkları bölge Meksika Körfezi kıyılarından Büyük Okyanus'a ve Kosta Rika'nın güneyine uzanır. Olmeka terimi Nahuatl dilinde kauçuk ülkesinin insanları anlamına gelir.