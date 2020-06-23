Osmanlı Devleti'nde saray mutfağında tatlı ve ekşi yiyecek ve içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı ne sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde saray mutfağında tatlı ve ekşi yiyecek ve içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı nedir?

A: Helvahane

B: Lokumhane

C: Hoşafhane

D: Pancarhane

Doğru cevap: A: Helvahane