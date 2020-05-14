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    • 14.05.2020 10:07
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    yeni fragman: Osman Bey’e ne olacak? Kuruluş Osman 21. bölüm izle!

    ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi dün akşam da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi de en çok Osman Bey'in düşmanın tuzağına düşmesi ve dar ağacında sallandırılması damga vurdu. Kuruluş Osman 21. son bölümün ardından hemen 22. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanı haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde her şey yoluna girecek mi? Osman Bey’ ne olacak, iyileşebilecek mi?

    Kuruluş Osman yeni fragman: Osman Bey’e ne olacak? Kuruluş Osman 21. bölüm izle!

    Konusu ve oyuncularıyla yayınlandığı günden bu yana heyeanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Aygül'ün ihanetine uğrayan Osman Bey Moğallarıı eline düşerek heyecan dolu ve gerilimli anlar yaşattı. Dündar ise beyliği geri almak için elinden geleni ardına koymadı ve sinsi planlarına devam etti. Son bölümün ardından merakla beklenen Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

    Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?

    KURULUŞ OSMAN KONUSU VE OYUNCULARI

    Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

    Burak Özçivit-Osman

    Saruhan Hünel-Alişar

    İsmail Hakkı Ürün-Samsa

    Özge Törer-Bala Hatun

    Abdül Süsler-Kalanoz

    Ragıp Savaş-Dündar

    Alma Terziç-İsodora

    Ayşegül Günay Demir-Zöhre

    Nurettin Sönmez-Bamsı

    Seda Yıldız-Şeyh Edebali
    Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni fragman: Osman Bey’e ne olacak? Kuruluş Osman 21. bölüm izle!
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