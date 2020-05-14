Kuruluş Osman yeni fragman: Osman Bey’e ne olacak? Kuruluş Osman 21. bölüm izle!

Konusu ve oyuncularıyla yayınlandığı günden bu yana heyeanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Aygül'ün ihanetine uğrayan Osman Bey Moğallarıı eline düşerek heyecan dolu ve gerilimli anlar yaşattı. Dündar ise beyliği geri almak için elinden geleni ardına koymadı ve sinsi planlarına devam etti. Son bölümün ardından merakla beklenen Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.



KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.



Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?