Gurbetçi Şaban ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde Almanya'ya giden önce eziyet çeken, yaptığı işlerde sürede zengin olan bir adamın hikayesi ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor. Peki, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler? Gurbetçi Şaban konusu ne? İşte merak edilenler...
GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi
GURBETÇİ ŞABAN KONUSU
Şaban Yıldız, saf görünümlü bir gariban köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'ya iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanışdığı Bahar adlı kıza aşık olmuş ve aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı çok akıllıca bir planla önce Alman hükümetinden çocuk nafakası alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Gurbetçi Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.
GURBETÇİ ŞABAN KAÇ YILINDA, NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Orhan Oğuz'un Kameramanlığını yaptığı 1985 yapımı Türk sinema filmidir. Film Almanya'ya iş ve refah ortamı bulmak için giden Türklerin yaşam koşullarını ele almaktadır. Filmin çekimlerinin büyük çoğunluğu Almanya'da yapılmıştır.