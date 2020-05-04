1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat oyunlarında birincilere hangi ödül verilmiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat oyunlarında birincilere hangi ödül verilmiştir?

A: Altın bilezik

B: Gümüş madalya

C: Bronz taç

D: Alüminyum yüzük

Doğru cevap: B: Gümüş madalya