Aşk Şarkısı oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi?

Vizyona girdiği tarihte dikkat çeken filmlerden birisi olan Aşk Şarkısı bu akşam saat 20.30'da ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Filmi izleyen izleyiciler bu nedenle büyük bir merakla Aşk Şarkısı filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi? İşte Aşk Şarkısı filminin oyuncuları ve konusu
AŞK ŞARKISI OYUNCULARI
Aşk Şarkısı filminin oyuncu kadrosunda Sadi Celil Cengiz (Kaan), Pelin Orhuner (Rüya), Hande Kaptan (Ahsen), Kadir Polatçı gibi ünlü isimler rol alıyor.
AŞK ŞARKISI KONUSU
Kaan, 27-28 yaşlarında besteci, müzisyen bir gençtir. Ünlü pop yıldızı Ahsen'in erkek arkadaşıdır. Fakat zaman içinde Ahsen şöhret kazandıkça bu ilişkiden ve Kaan'dan sıkılmış, onu aldatmaya başlamıştır. Bundan Kaan'ın haberi yoktur. Ta ki bir stüdyo kaydı esnasında Ahsen'i futbolcu sevgilisiyle telefonda konuşurken yakalayana dek…
Ertesi gün Ahsen ile Kaan, Kaan'ın yalvarmalarına rağmen Ahsen'in kararlılığı ile ayrılırlar. Ahsen apar topar Kaan'la vedalaşıp gider; çünkü hiç vakit kaybetmeden yeni sevgilisiyle tatil için yola çıkacaktır.
Kaan arkadaşı Hakan'dan Ahsen ve sevgilisinin hangi otele gittiklerini öğrenmesini ister. Ve böylelikle adresi alan Kaan, eski sevgilisi Ahsen'in peşinden kaldıkları otele gider. Amacı onu geri kazanmaktır. Bu konuda ona yardım edecek kişi ise otelde kat görevlisi olarak çalışan Rüya'dır. Rüya'nın en büyük hayali ise yarım bıraktığı üniversiteye geri dönüp psikoloji okumaktır.
Aşk acısıyla Ahsen'i geri kazanmak için her tür şekle giren şaklabanlık yapan Kaan, türlü komik ve gülünç durumlara kendini sokar. Rüya birkaç kez buna şahit olur ve bir gün dayanamayıp, ona, yaptıklarının yanlış olduğunu ve bir kızın kalbinin böyle fethedilmeyeceğini söyler. Kaan bunun yolunun ne olduğunu sorunca da Rüya Kaan'ın akıl hocalığına başlar ve ona her gün tüyolar verir.
AŞK ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aşk Şarkısı filminin çekimleri, 2019 yılında İzmir'in tatil beldesi Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.