Aşk Şarkısı oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi?

AŞK ŞARKISI KONUSU

Kaan, 27-28 yaşlarında besteci, müzisyen bir gençtir. Ünlü pop yıldızı Ahsen'in erkek arkadaşıdır. Fakat zaman içinde Ahsen şöhret kazandıkça bu ilişkiden ve Kaan'dan sıkılmış, onu aldatmaya başlamıştır. Bundan Kaan'ın haberi yoktur. Ta ki bir stüdyo kaydı esnasında Ahsen'i futbolcu sevgilisiyle telefonda konuşurken yakalayana dek…

Ertesi gün Ahsen ile Kaan, Kaan'ın yalvarmalarına rağmen Ahsen'in kararlılığı ile ayrılırlar. Ahsen apar topar Kaan'la vedalaşıp gider; çünkü hiç vakit kaybetmeden yeni sevgilisiyle tatil için yola çıkacaktır.