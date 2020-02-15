Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler büyük bir savaşın başlamasına neden oldu. Hızır Çakırbeyli önemli bir baskın yaparak paraları ele geçirmeyi başardı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.

HIZIR KAYIP İSTEMİYOR

Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez.