Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?

A: Sıpalık

B: Kedilik

C: Güvercinlik

D: Kuzuluk

Doğru cevap: D: Kuzuluk