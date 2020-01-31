Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışması için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı tarafından yeni sezon tarihi geçtiğimiz gün açıklanmış, yarışacak isimler araştırılmaya başlanmıştı. Yarışmanın ilk sezon yarışmacılarından Uğur Pektaş'ın ardından Ersin Korkut'un yarışacağı söylenmişti. Bu sezon yarışacak bir isim daha açıklandı. Peki, Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

SURVİVOR'A SÜRPRİZ İSİM

Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. İkinci yarışmacı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'n oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

EMRAH'IN OĞLU TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Şarkıcı Emrah'ın si Ebru Çolak'tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapıyordu. Zahide Yetiş, yayın öncesi Tayfun'un evlenmek istediğini kendisiyle paylaştığını söyleyince talipleri programa bağlanarak yakışıklı gence evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlenme istediğini canlı yayında belirten Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

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