Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros konağının bahçesinde köpeğiyle yürüyüş yaparken hangi hangi hayvanın saldırısına uğramış, ısırılmış ve aldığı yaralar sonucunda ölmüştür?

A: Maymun

B: Yarasa

C: Kedi

D: Domuz

Doğru cevap: A: Maymun