Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

A: Birinci

B: Üçüncü

C: Beşinci

D: Yedinci

Doğru cevap: D: Yedinci