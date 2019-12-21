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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 22:16

Piyanoda siyah tuşlar hangilerini çalmak içindir?

Piyanoda siyah tuşlar hangilerini çalmak içindir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Piyanoda siyah tuşlar hangilerini çalmak içindir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Piyanoda siyah tuşlar hangilerini çalmak içindir?

A: Andante ve kreşendolar

B: Adacyo ve allegrolar

C: Es ve falsolar

D: Diyez ve bemoller

Doğru cevap: D: Diyez ve bemoller

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