Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Ay karamba diyerek evin içerisinde dolaşan bir çocuk hangisi olduğunu hayal ediyordur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ay karamba diyerek evin içerisinde dolaşan bir çocuk hangisi olduğunu hayal ediyordur?

A: Bart Simpson

B: Eric Cartman

C: Charlie Brown

D: Morty Smith

Doğru cevap: A: Bart Simpson