ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?

A: Şerbetçilerde

B: Mehter takımında

C: Tulumbacılarda

D: Denizcilerde

Doğru cevap: C: Tulumbacılarda