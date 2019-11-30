Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Mondros Mütarekesi ve Mudanya Mütarekesi'nde geçen "mütareke" kelimesi ne anlama gelir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Mondros Mütarekesi ve Mudanya Mütarekesi'nde geçen "mütareke" kelimesi ne anlama gelir?

Doğru cevap: B: Ateşkes