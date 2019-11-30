Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Atakama Çölü hangi kıtadadır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Atakama Çölü hangi kıtadadır?

A: Afrika

B: Asya

C: Güney Amerika

D: Avustralya

Doğru cevap: C: Güney Amerika