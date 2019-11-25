Zahide Yetiş neden yok? Türkiye'nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla Show TV'de izleyici karşısına çıkan Zahide Yetiş'le programının bugün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Saat 09.45'de ekranlara gelen program ile ilgili yayıncı kuruluştan açıklama geldi. Peki, Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş final mi yaptı? 25 Kasım Zahide Yetiş'le programı var mı, saat kaçta yayınlanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ZAHİDE YETİŞ NEDEN YOK, SAAT KAÇTA?

Zahide Yetiş'le eski saatine dönüyor. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Zahide Yetiş'le programının artık haftaiçi her gün saat 16.00'da yayınlanacağı bildirildi.

Zahide Yetiş'le 25 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da seyircisiyle buluşacak.