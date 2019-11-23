Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Van Müzesini gezen biri en çok hangi uygarlığa ait eserleri görür?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Van Müzesini gezen biri en çok hangi uygarlığa ait eserleri görür?

A: Lidya

B: Frigya

C: Fenike

D: Urartu

Doğru cevap: D: Urartu