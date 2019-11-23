Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bevliye adlı tıp dalının diğer adı nedir?

A: Nöroloji

B: Üroloji

C: Dermatoloji

D: Patoloji

Doğru cevap:B: Üroloji