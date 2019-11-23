Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Bevliye adlı tıp dalının diğer adı nedir?
A: Nöroloji
B: Üroloji
C: Dermatoloji
D: Patoloji
Doğru cevap:B: Üroloji
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