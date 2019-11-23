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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 21:46

Bevliye adlı tıp dalının diğer adı nedir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Bevliye adlı tıp dalının diğer adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Bevliye adlı tıp dalının diğer adı nedir?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bevliye adlı tıp dalının diğer adı nedir?

A: Nöroloji

B: Üroloji

C: Dermatoloji

D: Patoloji

Doğru cevap:B: Üroloji

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