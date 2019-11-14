14 Kasım Perşembe günü ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova 44. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında ise Türkiye ve İzlanda maçı yayınlandı. Ekranları başında dizi ve programları takip edenler programların sona bulmasıyla birlikte 14 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye-İzlanda maçı, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması...

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 15 Kasım Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.