Diğer adı acun olan, Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen hangisidir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Diğer adı acun olan, Güneş'e yakınlık bakımında üçüncü gezegen hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Diğer adı acun olan, Güneş'e yakınlık bakımında üçüncü gezegen hangisidir?

A: Merkür

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Doğru cevap: Dünya