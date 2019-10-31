İzleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümde Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor. Şimdi izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz'ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha'yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar.