Çukur 72. yeni bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Show TV'de ekranlara gelen dizinin bu bölümünde ortalık fena karışacak. Yamaç'ın Çukur'a dönüşü ile Akın'ın nasıl hamle yapacağı merakla beklenirken, Koçovalıların yeni düşmanı ortaya çıkıyor. Yamaç ile Şenol'un fragmandaki beraber görüntüleri Çukur hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR'UN 72. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur'un 72. bölümünde; Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol'dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar.

Vartolu'nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç'a şoke edici bir teklifle gelecek.