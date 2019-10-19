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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 21:12

Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?

Cumartesi günleri ATV ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?

A: İskandinavya'da

B: Karayipler'de

C: Okyanusya'da

D: Filipinler'de

Doğru Cevap: B: Karayipler'de

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