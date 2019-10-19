ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?

A: İskandinavya'da

B: Karayipler'de

C: Okyanusya'da

D: Filipinler'de

Doğru Cevap: B: Karayipler'de