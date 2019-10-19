ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Antigua ve Barbuda ve Trinidad ve Tobago nerededir?
A: İskandinavya'da
B: Karayipler'de
C: Okyanusya'da
D: Filipinler'de
Doğru Cevap: B: Karayipler'de
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