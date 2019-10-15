EDHO 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır ve Altan arasındaki savaş giderek büyüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine heyecan dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıktı. Özellikle Hızır, İlyas ve Alparslan'ın Altan tarafından sorguya alınması ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin EDHO 144. bölüm fragmanı hakkında araştırmaları artış gösterdi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz.