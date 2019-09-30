Bugün TV'de hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi atv, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi günü TV'lerin yayın akışı bilgileri paylaşıldı. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Yazımızda, bugünkü dizilerin listesini öğrenebilirsiniz. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? Hangi dizi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte 30 Eylül atv, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı...

Bugün TV'de hangi diziler var? Dizilerin yeni sezona başlamasıyla birlikte izleyiciler, dizilerin hangi gün yayınlandığını araştırıyor. Bazı dizilerin günü değişmişti. Yayıncı kuruluşlar tarafından yayınlanan yayın akışı bilgisinde dizilerin programları duyuruldu. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 30 Eylül Pazartesi atv, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı... BUGÜN TV'DE HANGİ DİZİLER VAR? Atv: Canevim 17. bölüm 22.00 Star Tv: Çocuk 4. bölüm 20.00 Show Tv: 3. sezon 3. bölüm: 20.00 TRT 1: Vuslat 23. bölüm 20.00 Kanal D: Zalim İstanbul 13. bölüm 20.00 Fox: Yasak Elma 51. bölüm 20.00 HABERİN DEVAMI

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