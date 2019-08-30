Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon heyecanı başladı. Dizilerin yeni sezon tarihlerinin açıklanması ile birlikte en çok merak edilenler arasında Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. Züleyha ile Yılmaz'ın aşkını konu edienen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? 2019 Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın henüz yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin önümüzdeki günlerde yeni sezon tanıtımının paylaşılması ve 2. sezon tarihinin belli olması bekleniyor. Tahminlere göre Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Eylül ayı gibi başlayacak. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.