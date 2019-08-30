Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 30.08.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 20:33

ne zaman başlıyor? 2019 Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atv'de rüzgarı esmeye devam ediyor. 35'inci bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon heyecanı başladı. Dizilerin yeni sezon tarihlerinin açıklanması ile birlikte en çok merak edilenler arasında Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. Züleyha ile Yılmaz'ın aşkını konu edienen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? 2019 Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın henüz yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin önümüzdeki günlerde yeni sezon tanıtımının paylaşılması ve 2. sezon tarihinin belli olması bekleniyor. Tahminlere göre Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Eylül ayı gibi başlayacak. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? 2019 Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri