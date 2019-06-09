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  • 09.06.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 20:13

filmi nerede çekildi? kimler, konusu ne?

filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi, kimler sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ne? İşte filme dair detaylar...

Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. 2017 yapımı olan film izleyicilerin dikkatini çekti. Filmi izleyen izleyiciler kimler sorusuna yanıt arıyor.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filminin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında ve Kocaeli'nin Darıca gerçekleştirildi. Filmin çekimleri ise 1 ay sürmüştür.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer'in yer aldığı 'Şansımı Seveyim' filminin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ender Mıhlar üstleniyor.

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş

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