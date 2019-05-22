Çarşamba akşamları saat 20.00 ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin 52. bölümünde Yusuf Yazıcı sürprizi yaşandı.

Dizide Tahir; üvey oğlu Yiğit, abisi Mustafa ve abisinin oğlu Mehmet Eren ile birlikte Trabzonspor müzesini gezerken karşılarına Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı çıkıyor ve Yiğit'in elindeki topu imzalıyor.

İşte o sahne: