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  • 23.05.2019 01:24
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 01:26

'de lu sürprizi!

'un genç futbolcusu ATV ekranlarında yayınlanan dizisinin 52. bölümüne konuk oldu.

Sen Anlat Karadeniz'de Yusuf Yazıcı sürprizi!

Çarşamba akşamları saat 20.00 ATV ekranlarında yayınlanan dizisinin 52. bölümünde sürprizi yaşandı.

Dizide Tahir; üvey oğlu Yiğit, abisi Mustafa ve abisinin oğlu Mehmet Eren ile birlikte müzesini gezerken karşılarına Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı çıkıyor ve Yiğit'in elindeki topu imzalıyor.

İşte o sahne:

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