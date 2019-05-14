TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Halka saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Halka dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Halka 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HALKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halka isimli bir suç örgütü ve bu örgütün etkilediği hayatlar… Mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi dikkat çekecek.

AYIN KARANLIK YÜZÜ

Cihangir, Kaan'ı korumak için Cengiz Han'ın oğlunun kendisi olduğunu söylemiştir. Bu, onu Halka'nın yönetimi için söz sahibi yapacak bir bilgidir.

ÇAĞATAY KARARINI VERİYOR

Çağatay'ın namlusu ona dönmüştür. Çağatay kardeşini öldürmeye kararlıdır. Üstelik Çağatay, Hümeyra'nın gizli kimliğini de öğrenmiştir. Kaan kendisi ile ilgili gerçeklerden habersizdir. Cihangir onu güvende tutmak için çabalarken kendisini de korumak zorundadır.

CEMAL VE BAHAR AMİRLERİNİ ARIYOR

Polis tarafında Cemal ve Bahar amirlerini aramaktadırlar. Halka'nın yeni yöneticisi Altemur tarafından Çağatay ve Vekilharç'a öldürtülen amir, mezarında, katillerini işaret eden delillerle birlikte uyumaktadır.