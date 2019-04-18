Avlu dizisi perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde Deniz'in geçmiş konusundaki tavrı merak konusu oldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Avlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, geçmişi bir insanı ne denli sarsabilir sorusunun cevabını kendi gözleriyle görmek üzeredir. Bu sırada Azra ile hem fikir birliği oluşturmaya çalışmakta hem de başlarındaki belaya bir çözüm yolu aramaktadırlar.

ZERRİN'İN HAMLELERİ AMACINA ULAŞIYOR

Rüzgar Zerrin'den yana esmekte, yaptığı her hamle amacına ulaşmaktadır. Tolga önüne çıkan engelleri aşarak bir sonuca ulaşır fakat gördükleri pek de hoşuna gitmeyecektir.

DENİZ, ZERRİN'İN HAMLESİNE KARŞI DİRENEBİLECEK Mİ?

Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir? Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga'nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.

DENİZ, TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR

Deniz, gözünü karartmış tehlikeli sularda yüzmektedir. Azra ise kendini hiç beklemediği bir tehlikenin ortasında bulur. Yavaş yavaş karşısında toplanan kalabalığın farkında olmayan Zerrin, Deniz'den aldığı darbeyi avantaja çevirmeyi başarabilecek midir?