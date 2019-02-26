EDHO'da Zeki Sivri'yi oynayan Koray Şahinbaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir isim daha katıldı. Dizide Çakırbeylilerin düşmanı olacak olan Zeki Sivri karakteri diziye dahil oldu. Zeki Sivri karakterini Koray Şahinbaş canlandırıyor. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Zeki Sivri'yi oynayan Koray Şahinbaş kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Koray Şahinbaş kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı...

KORAY ŞAHİNBAŞ KİMDİR?

Koray Şahinbaş, 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Yonca Cevher ile 2015 yılında evlenmiştir. 47 yaşındaki oyuncu Dila Hanım dizisinde hayat verdiği Raşit karakteri ile dikkat çekti. Oyuncunun diğer projelerinden birisi de Savaşçı dizisi olmuştu. Koray Şahinbaş bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde Tara karakterini de canlandırmıştı. Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Zeki Sivri karakteriyle dahil oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.