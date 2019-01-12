Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman, sorusu izleyici tarafından merak ediliyor. Erkenci Kuş'un son bölümünde Can gözaltına alınmıştı. Sanem ise Can'ı kurtarabilmek için Fabbri'ye kokusunu verdi ve Fabbri şikayetini geri çekti. Peki, Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

ERKENCİ KUŞ 27. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Can Manay ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş'un 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dizinin yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdiği biliniyor. Erkenci Kuş dizisinin merakla beklenen yeni bölümü 26 Ocak Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Fabbri'nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can'ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri'ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin'e devreder.

Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can'ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?