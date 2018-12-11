Söz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 63. son bölümde neler oldu?

Söz dizisi 63. son bölümü ile ekranlara geldi. Söz dizisini 64.yeni bölüm fragmanı, bölüm sonrası merak edilmeye başlandı. Dizini son bölümünde; Ateş örgüte sızıyor. Bombacı Şero'nun yanına kadar da gidiyor. Aklında Nazlı ile Şero'yu öldürmeyi planlarken Dragan'ın yeni saldırı planını öğreniyor. Tim, Ateş'ten aldığı bilgilerle harekete geçiyor. Ancak Ateş'in hayatı son anda büyük tehlikeye giriyor. Peki, Söz dizisi 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SÖZ 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak.

SÖZ 63. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı hastanede yaşam savaşı veriyor. Durumu fenalaşınca Su, Erdem'e haber veriyor. Erdem, Tim ile hastaneye geliyor. Kızının halini görünce ayakta duracak dermanı kalmıyor. O anda Nazlı gözünü açıp babasına bakıyor. Erdem sevinç içinde kızına orada olduğunu söylüyor.

ATEŞ DÜŞMANIN İÇİNE SIZDI

Ateş kendini Dragan'ın adamlarının yanına aldırmayı başarıyor. İlk işi Şero'nun adamları arasına girmek. Şero örgütün en yetenekli bomba uzmanı. Ve bir grup adamla beraber Ateş de eğitilmek üzere Şero'nun yanına gidiyor. Şero o sırada Dragan için yeni bir bomba hatırlıyor. Dragan çoklu saldırı yapmaya hazırlanıyor.