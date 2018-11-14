Çılgın soru

atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde çıkan ilginç matematik sorusu sosyal medyada trend topic oldu.. 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu, yarışmacı Münire hanımı da zor durumda bıraktı. Yarışmacı Münire Hanım da 1 lira yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru cevabı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım'ın ise 'Eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' demesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı doğru yanıtın 1 lira olduğunu savunurken, bazıları ise 50 kuruş sonucunun nasıl çıktığını açıkladı.
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