Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Bu sezon oyuncu kadrosuna ekleme yapan dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. İzleyiciler heyecanla "Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?", sorusuna yanıt ararken, TRT 1 tarafından çarşamba günü yayın akışında Diriliş Ertuğrul'un eklenmesi izleyicide merak uyandırdı. Osman Gazi dönemi öncesi bu sezonda Diriliş Ertuğrul adıyla devam edecek olan dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon bu hafa var mı? İşte 2018 Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

2018 DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında her çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. TRT 1'in bu hafta çarşamba günü yayın akışına Diriliş Ertuğrul'u eklemesi ile dizinin bu hafta başlayıp, başlamayacağı merak edildi. Ancak dizinin özel bölümünün ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

YENİ SEZONA YENİ İSİMLER

Dizinin yeni sezon kadrosuna usta oyuncu Ünar Silver, Hande Soral, Armağan Oğuz ve Gökçe Aytaç katıldı. Daha önce Dağ 2 ve Börü gibi farklı projelerde yer alan Armağan Oğuz, dizide "Ataç" karakterine hayat verecek. Gökçe Aytaç'ın ise Evdokya karakterini canlandıracağı öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargahında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargahtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?