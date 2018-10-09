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  • 09.10.2018 10:56
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 10:56

Sen Anlat Karadeniz de ' ı öldürüyor mu? 2. fragmanı izle...

Sen Anlat Karadeniz 25. 2. fragmanda tüyleri ürperten sahne! Atv'nin efsane dizisi de 'ı öldürdüğü için teslim mi oluyor? Yarın akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümde Nefes ve Tahir'in duygu dolu anları izleyiciyi yine sürükleyecek. Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı izle...

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. ATV'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir teslim olacak mı? Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümde tüyler ürperten sahneler izleyenleri duygulandırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümden duygu dolu dakikalar... Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragman izle...

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