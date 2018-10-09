Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. ATV'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir teslim olacak mı? Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümde tüyler ürperten sahneler izleyenleri duygulandırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümden duygu dolu dakikalar... Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragman izle...