Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm nefes kesecek! Tahir kalbinden vuruluyor!

Başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir.

Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur.

Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına!

Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.

Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir.



