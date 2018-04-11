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  1. EDHO bu akşam ATV'de

bu akşam 'de

'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan , o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, 'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. 'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam 20:00'de...

Sen Anlat Karadeniz bu akşam ATVde

"Seninle asla evlenmeyeceğim!"

'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan , o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, 'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 18:19
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