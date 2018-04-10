Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanında Vedat cezaevinden çıkıyor

Geçtiğimiz hafta olaylı bir final yapan ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 11 Nisan tarihli Sen Anlat Karadeniz 12. bölümünde Tahir'i cezaevinden kurtarmak için Vedat'ın karşısına çıkan Nefes, zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Cezaevinden çıkan Tahir, Mustafa abisinin elinde olan Vedat'ın Nefes'in abisini öldürdüğünü itiraf ettiği video görüntüleri sayesinden tahliye olduğunu zannederken gerçeğin öyle olmadığı anlıyor. Peki Tahir cezaevinden nasıl kurtuldu? Nefes, Tahir'i kurtarmak pahasına Vedat'la mı evlendi? İşte Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanları ve detayları!

12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur.





Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun.

Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir.

Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.



