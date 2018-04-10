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Sen 12. bölüm 2. fragmanında cezaevinden çıkıyor

'nin fenomen dizisi Sen 'in 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölüm fragmanında , Tahir’in özgürlüğüne karşılık Nefes’in kendisiyle evlenmesini istemişti. Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanında Tahir’in hapishaneden çıkması Nefes’in bu tehdide boyu eğdiğini düşündürüyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı!

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanında Vedat cezaevinden çıkıyor

Geçtiğimiz hafta olaylı bir final yapan 'nin sevilen dizisi Sen 'in 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 11 Nisan tarihli Sen Anlat Karadeniz 12. bölümünde Tahir'i cezaevinden kurtarmak için 'ın karşısına çıkan Nefes, zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Cezaevinden çıkan Tahir, Mustafa abisinin elinde olan Vedat'ın Nefes'in abisini öldürdüğünü itiraf ettiği video görüntüleri sayesinden tahliye olduğunu zannederken gerçeğin öyle olmadığı anlıyor. Peki Tahir cezaevinden nasıl kurtuldu? Nefes, Tahir'i kurtarmak pahasına Vedat'la mı evlendi? İşte Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanları ve detayları!

12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur.

Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun.

Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir.

Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 10:14
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