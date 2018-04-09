Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tahir kurtuluyor...

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölümüyle 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı 20.00'de ATV'de...

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman'ın rol aldıkları dizinin 12. bölüm 2. tanıtımında Nefes, Tahir'i ziyarete gidiyor. Aralarında duygusal bir konuşma yaşanacak. Tahir hapisten çıkıyor. Evde büyük bir sevinç havası var. Ancak nasıl çıktığını bir türlü anlayamıyor. Bu işin altından bir iş çıkacak? Nefes, Vedat'ın teklifini kabul mü etti?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.

Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır. Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?