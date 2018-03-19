8. gün için nefesler tutuldu! Bugün başlıyor!





Aşk, aksiyon, gerilimin iç içe geçtiği dizide 'milli yazılım' projesi ele alınıyor. Aselsan cinayetleri ve intiharlarını hatırlatan '8. Gün'ün öyküsü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek...



Yeni dizi 8. Gün her pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak. Burcu Biricik ve Buğra Gülsoy'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 20.00'da ekrana gelecek.



İşte canlandıran oyuncuların ağzından dizi karakterlerinin hikayeleri ve çok özel fotoğraflar...