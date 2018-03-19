Aşk, aksiyon, gerilimin iç içe geçtiği dizide 'milli yazılım' projesi ele alınıyor. Aselsan cinayetleri ve intiharlarını hatırlatan '8. Gün'ün öyküsü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek...
Yeni dizi 8. Gün her pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak. Burcu Biricik ve Buğra Gülsoy'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 20.00'da ekrana gelecek.
İşte canlandıran oyuncuların ağzından dizi karakterlerinin hikayeleri ve çok özel fotoğraflar...
8. gün için nefesler tutuldu! Bugün başlıyor!
Yayınladığı ilk fragmanı ile birlikte izleyicinin dikkatini çeken Atv'nin yeni dizisi 8. Gün bu akşam başlıyor! Yapım, dev oyuncu kadrosu ve annesini bir kazada kaybeden kızın soluk kesen hikayesiyle dikkat çekiyor...
Etiketler: Burcu Biricik , Buğra Gülsoy
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