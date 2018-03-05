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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kitleyen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 93. Bölümü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. bölüm fragmanı...



Heyecanın durmak bilmediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır'ın ne yapacağı merak konusu. EDHO 93. yeni bölüm fragmanında Hızır'ın "Bu hepimizin üstüne oynanan bir oyunsa, biz bunun üstünde bir oyun kuracağız" sözlerinin arkasından nasıl bir plan çıkacağı heyecanla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya ükümdar Olmaz (EDHO) 93. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

  • 05 Mart 2018, Pazartesi 16:14
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