



Heyecanın durmak bilmediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır'ın ne yapacağı merak konusu. EDHO 93. yeni bölüm fragmanında Hızır'ın "Bu hepimizin üstüne oynanan bir oyunsa, biz bunun üstünde bir oyun kuracağız" sözlerinin arkasından nasıl bir plan çıkacağı heyecanla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya ükümdar Olmaz (EDHO) 93. yeni bölüm fragmanı ve özeti...